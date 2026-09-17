W poniedziałek (21 września) rozpocznie się w Gorzowie przebudowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do ronda Górczyńskiego. Urząd miasta informuje, że na tym odcinku wylany zostanie nowy asfalt. Powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa w miejsce starego i zniszczonego chodnika.

Na początek rozebrany ma zostać sam chodnik. To oznacza utrudnienia dla pieszych od stacji benzynowej w kierunku ronda. W środę 23 września rozpocznie się wymiana krawężników, prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Kierowcy w tym czasie będzie jeździli pasem wewnętrznym.

Ważne dla pasażerów MZK

Wykonawca ma zapewnić dostęp do przystanków komunikacji miejskiej „Czereśniowa” i „SP13”. Później, w ramach postępu prac, które obejmą odcinek od ul. Witosa do ronda Górczyńskiego, przystanek „rondo Górczyńskie” zostanie przeniesiony na ul. Górczyńską i ul. Czartoryskiego bezpośrednio za rondem Górczyńskim.

Ważne dla kierowców

W dalszych etapach wykonawca przystąpi do wymiany asfaltu. Na wszystkich etapach robót ul. Piłsudskiego będzie przejezdna, ale ruch będzie ograniczony do jednego pasa ruchu dla każdej jezdni. Czasowo mają być zamykane zjazdy w boczne ulice.

Fot. Bartłomiej Nowosielski