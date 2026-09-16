Przedłużenie odroczenia kar za błędy w stosowaniu KSeF do końca 2027 r.

Resort finansów wydłuża okres odroczenia kar za błędy związane ze stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do 31 grudnia 2027 r.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, organizacje branżowe i ekspertów podatkowych w związku z etapowym wdrożeniem systemu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzenie-odroczenia-kar-za-bledy-w-stosowaniu-ksef-do-konca-2027-r.<<.