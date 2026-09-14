W marcu 2026 r. blisko 1,5 mln osób w Polsce wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych. 20,3 tys. osób wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło – podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS w ostatnim dniu marca 2026 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce było niemal 1,5 mln osób, tj. o 5,9 proc. (82 tys. osób) więcej niż 31 marca 2025 r. W porównaniu zaś z 31 grudnia 2025 r. ich liczba zmniejszyła się o 1,4 proc. (20,9 tys. osób).

W marcu 2026 r. pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło wykonywało w Polsce 20,3 tys. osób.

Wśród ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych ponad połowę stanowili mężczyźni. W końcu marca 2026 r. stanowili 51,5 proc. (to o 0,1 p. proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 0,2 p. proc. więcej niż 31 grudnia 2025 r.).

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W stosunku do końca marca 2025 r. zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych zwiększyła się odpowiednio o 5,6 proc. i 6,1 proc. Natomiast w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2025 r. ich liczba zmniejszyła się odpowiednio o 1,8 proc. i 1,0 proc.

W marcu 2026 r. wśród ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło większość stanowili mężczyźni – stanowili 52,0 proc. Kobiety stanowiły 48,0 proc.

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W ostatnim dniu marca 2026 r., tak jak w poprzednich miesiącach, najwięcej osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych było w sekcji „działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”, która obejmuje m.in. działalność agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy. Według stanu na 31 marca 2026 r. było to 312,6 tys. osób, tj. 21,2 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie tego rodzaju umów.

W drugiej pod względem liczby osób sekcji „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało 154,6 tys. osób, tj. 10,5 proc. ogółu wykonujących pracę wyłącznie na podstawie tego rodzaju umów.