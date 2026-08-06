Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze za 32,6 mln zł kupił siedem nowych autobusów elektrycznych, które dołączy do taboru. W czwartek (6 sierpnia) została podpisana umowa z firmą Solaris Bus & Coach, która dostarczy pojazdy – poinformowała Justyna Matyja z Urzędu Miasta Zielona Góra.

Nowe autobusy przegubowe o długości prawie 18 m będą mogły przewieźć minimum 120 pasażerów, oferując co najmniej 40 miejsc siedzących. Ich baterie mają zapewnić na jednym ładowaniu zasięg nie mniejszy niż 300 km. Solaris dostarczy nowe pojazdy etapami – do końca listopada przyszłego roku dwa autobusy, a do końca listopada 2028 r. – pięć kolejnych.

Wcześniej zakupiliśmy trzy krótkie autobusy, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dziś inwestujemy w autobusy 18-metrowe, przegubowe, komfortowe dla mieszkańców miasta – powiedział podczas konferencji prasowej związanej z podpisaniem umowy prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Jego zdaniem to inwestycja przede wszystkim w ekologię. – Mówimy o autobusach niskoemisyjnych, elektrycznych

– wskazał.

Przekazał, że na zakup tych pojazdów miasto uzyskało dofinansowanie unijne na poziomie 80 proc. Ocenił, że to kolejny krok w kierunku rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego i modernizacji taboru komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.

Prezes MZK w Zielonej Górze Robert Karwacki poinformował, że nowe autobusy zostaną skierowane na istniejące linie i zastąpią wysłużone autobusy spalinowe.

Zawarta w czwartek umowa zawiera również prawo opcji, czyli możliwość zamówienia przez miejską spółkę kolejnych 16 pojazdów. Jeśli by do tego doszło, wartość kontraktu wzrośnie do 106,6 mln zł.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze, w której 100 proc. udziałów ma miasto, posiada 92 autobusy; 72 z nich są w pełni elektryczne, a 20 ma silniki spalinowe.