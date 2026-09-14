52,9 proc. ankietowanych uważa, że spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty powinny mieć prawo zakazywania właścicielom lokali wynajmowania ich na doby – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Wyniki przedstawiono w poniedziałkowym (14 września) wydaniu gazety.

Za możliwością zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe „zdecydowanie” opowiedziało się 26,9 proc. badanych, a kolejne 26 proc. wskazało odpowiedź „raczej tak” – informuje „Rz”.

Zdecydowanych przeciwników zakazywania jest 12,6 proc., a „raczej” przeciwnych – 16,4 proc., w sumie to 29 proc. Jednoznacznej odpowiedzi nie potrafiło udzielić 18,1 proc. ankietowanych.

Redakcja zauważa, że gdy w grudniu 2025 r. pytała Polaków o tę samą kwestię, zwolenników obostrzeń było zdecydowanie mniej, bo niespełna jedna trzecia.

Według cytowanej przez „Rz” Ewy Palus, głównego analityka Tabelaofert, wzrost poparcia dla proponowanych rygorów to efekt budowania gęstej atmosfery wokół najmu krótkoterminowego i podbijania przez polityków tego tematu.

Badanie na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadził IBRiS 4 i 5 września na próbie 1068 osób.