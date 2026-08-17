Remont zaczyna się zwykle od pomysłu na wygodniejsze wnętrze, lecz szybko zamienia się w serię decyzji finansowych. Cena płytek, robocizny albo zabudowy kuchennej wygląda rozsądnie osobno. Po zsumowaniu wszystkich pozycji rachunek potrafi jednak przekroczyć pierwotny plan o ponad dziesięć tysięcy złotych. Zanim wybierzesz kredyt gotówkowy, policz realny koszt prac, przygotuj rezerwę i ustal ratę, która nie obciąży nadmiernie domowego budżetu.

Budżet remontowy zaczyna się od zakresu prac

Najczęstszy błąd pojawia się już na początku: właściciel mieszkania sprawdza, jaką sumę może pożyczyć, a dopiero później zastanawia się nad zakresem remontu. Kolejność powinna być odwrotna. Najpierw ustalasz, co wymaga wymiany, co może poczekać oraz jakie prace wpłyną na bezpieczeństwo i codzienny komfort. Dopiero na tej podstawie powstaje kosztorys, a z niego wynika potrzebna kwota finansowania.

Podziel plan na cztery grupy:

prace konieczne – instalacja elektryczna, hydraulika, usunięcie wilgoci, naprawa podłogi albo wymiana nieszczelnych okien;

prace funkcjonalne – zmiana układu punktów świetlnych, dodatkowe gniazda, zabudowa przechowująca rzeczy lub wygodniejsza organizacja kuchni;

prace estetyczne – malowanie, tapety, listwy, dekoracyjne oświetlenie i wymiana drzwi wewnętrznych;

zakupy możliwe do odłożenia – droższe meble, ozdoby, sprzęt dodatkowy oraz elementy niewpływające na użytkowanie mieszkania.

Zmierz mieszkanie, zanim poprosisz o wycenę

Kosztorys oparty na powierzchni „mniej więcej” szybko traci wartość. Wykonawca liczy metry ścian, podłóg, listew i zabudów. Sklep sprzedaje materiały w paczkach, rolkach albo workach. Każdy błąd pomiaru może prowadzić do braków, dodatkowego transportu lub zakupu nadmiarowych materiałów.

Przygotuj prostą kartę pomieszczenia i zapisz:

długość oraz szerokość podłogi, a także wysokość ścian;

powierzchnię drzwi i okien odejmowaną od obszaru przeznaczonego do malowania;

liczbę punktów elektrycznych, wodnych, grzejników i źródeł światła;

długość listew, blatów, parapetów oraz planowanych zabudów;

przewidywany zapas materiału wynikający z docinania, wzoru i możliwych uszkodzeń.

Przykład:

Pokój ma 4 metry długości, 3,5 metra szerokości i 2,6 metra wysokości. Podłoga zajmuje 14 m². Obwód wynosi 15 metrów, więc ściany mają łącznie 39 m² przed odjęciem okna oraz drzwi. Farba o wydajności 10 m² z litra, nakładana w dwóch warstwach, wymaga około 7 litrów po uwzględnieniu otworów. Zakup dwóch przypadkowych wiader bez obliczeń może skończyć się niedoborem albo niepotrzebnym zapasem.

Standard materiałów ustal przed wizytą w sklepie

Koszt wykończenia zależy nie tylko od metrażu, lecz także od wybranej półki cenowej. Różnica między panelami za 55 zł i 95 zł za metr przy powierzchni 45 m² wynosi 1 800 zł przed doliczeniem zapasu, podkładu i listew. W łazience podobny skok cenowy pojawia się przy armaturze, ceramice, płytkach oraz meblach wykonywanych na wymiar.

Nie wybieraj całego wyposażenia z jednej półki. Wyższą kwotę warto przeznaczyć na elementy intensywnie używane albo trudne do wymiany po remoncie: baterię podtynkową, stelaż, prowadnice szuflad, podłogę i osprzęt elektryczny. Oszczędności szukaj przy dodatkach, lampach dekoracyjnych, uchwytach lub meblach wolnostojących.

Pomocna jest zasada wartości całego układu

Panel za 70 zł za metr nie kosztuje wyłącznie 70 zł. Po doliczeniu 8 procent zapasu, podkładu za 12 zł, listew za 18 zł na metr bieżący, narożników i montażu rzeczywisty koszt podłogi może przekroczyć 120 zł za metr powierzchni. Podobnie licz kuchnię: szafki, blat, zlew, baterię, sprzęt, dostawę, montaż, podłączenia i poprawki po pomiarze.

Zakupy rób zgodnie z harmonogramem prac. Zbyt wczesne zamówienie zajmuje miejsce i zwiększa ryzyko uszkodzeń. Zbyt późne może zatrzymać ekipę, a płatny przestój podniesie koszt robocizny. Termin dostawy wpisz obok każdej pozycji w kosztorysie, szczególnie przy drzwiach, zabudowie i produktach sprowadzanych na zamówienie.

Porównuj także koszt dostawy i zwrotu nadwyżek. Tańszy materiał z odległego sklepu przestaje być atrakcyjny, jeżeli transport kosztuje 350 zł, a niewykorzystanych paczek nie można oddać po zakończeniu prac. Sprawdź te zasady jeszcze przed zakupem.

Koszt materiałów to dopiero pierwsza część rachunku

Cena paneli za metr, wanny albo szafek kuchennych przyciąga uwagę. Cały remont tworzą jednak także produkty montażowe, transport, wyniesienie odpadów, przygotowanie podłoża i poprawki. Pominięcie drobniejszych pozycji zaniża plan nawet o 10–20 procent, szczególnie podczas remontu łazienki lub kuchni.

Do kosztorysu wpisz osobno:

materiały widoczne – płytki, panele, farby, armatura, drzwi i elementy wyposażenia;

materiały pomocnicze – kleje, grunty, fugi, silikony, przewody, puszki, zawory, wkręty i profile;

robociznę – stawkę za zakres prac, przygotowanie podłoża, montaż oraz wykończenie;

logistykę – dostawy, wniesienie, kontener, worki na gruz, wywóz odpadów i sprzątanie;

koszty przejściowe – nocleg poza mieszkaniem, magazynowanie rzeczy albo częstsze posiłki kupowane poza domem.

Załóżmy, że remont łazienki ma kosztować 24 000 zł:

11 000 zł pochłaniają materiały widoczne,

2 500 zł produkty montażowe,

8 500 zł robocizna,

2 000 zł transport i odpady.

Jeżeli w planie zapiszesz wyłącznie płytki, armaturę oraz ekipę, zabraknie 4 500 zł jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Jedna wycena nie pokazuje rynkowej wartości

Najniższa oferta nie musi być najtańsza po zakończeniu remontu. Część wykonawców podaje stawkę obejmującą pełne przygotowanie podłoża, inni rozliczają każdą dodatkową czynność. Porównuj zakres, nie samą kwotę w ostatnim wierszu.

W każdej wycenie sprawdź:

jakie czynności obejmuje wskazana cena;

kto kupuje materiały pomocnicze i odpowiada za transport;

czy demontaż, zabezpieczenie mieszkania i wywóz odpadów są ujęte w stawce;

jak rozliczane są prace ujawnione po zdjęciu płytek, paneli albo tynku;

czy wykonawca podaje termin, etapy płatności i zasady usuwania usterek.

Jeżeli jedna ekipa wycenia łazienkę na 17 000 zł, a druga na 20 000 zł, tańsza propozycja może nie obejmować hydroizolacji, montażu armatury i wywozu gruzu.

Po doliczeniu 1 800 zł, 1 200 zł i 700 zł końcowy koszt rośnie do 20 700 zł. Pozornie droższa oferta okazuje się korzystniejsza o 700 zł, a zakres od początku pozostaje jasny.

Rezerwa remontowa nie jest zaproszeniem do większych zakupów – o tym musisz pamiętać!

Rezerwa służy pokryciu zdarzeń trudnych do przewidzenia przed rozpoczęciem prac. Pod starą podłogą może pojawić się nierówna wylewka, za zabudową ślad zawilgocenia, a instalacja aluminiowa może wymagać szerszej wymiany. Bez zapasu finansowego właściciel staje przed nieprzyjemnym wyborem: przerwać remont, szukać dodatkowej pożyczki albo ograniczyć prace już po demontażu.

Rozsądny poziom rezerwy zależy od stanu lokalu:

5–8 procent – odświeżenie nowszego mieszkania bez ingerencji w instalacje;

10–15 procent – remont dwóch pomieszczeń, wymiana podłóg, drzwi lub części instalacji;

15–20 procent – starszy lokal, brak dokumentacji technicznej, przesuwanie ścian i pełna modernizacja;

osobna pula – zakup wyposażenia planowanego dopiero po zakończeniu prac.

Przy kosztorysie wynoszącym 60 000 zł rezerwa 12 procent daje 7 200 zł. Całkowity plan finansowy rośnie do 67 200 zł. Ta suma nie powinna automatycznie zwiększać standardu wykończenia. Trzymaj ją poza podstawowym budżetem i uruchamiaj wyłącznie po rozpoznaniu przyczyny dodatkowego wydatku.

Kredyt powinien uzupełniać środki własne

Kredyty gotówkowe dają swobodę wykorzystania pieniędzy, dlatego pasują do remontów obejmujących materiały, robociznę i wyposażenie. Swoboda nie zwalnia jednak z kontroli kosztów. Każda pożyczona złotówka generuje odsetki, a część ofert zawiera również prowizję lub koszt produktów dodatkowych.

Przykładowe oferty kredytów gotówkowych Lendi. Źródło: www.lendi.pl/kredyty-gotowkowe

Kredyt gotówkowy na remont mieszkania – jak oszacować budżet i nie przepłacić?

Kosztorys z rezerwą pokazuje, ile pieniędzy może pochłonąć remont. Drugi etap wymaga sprawdzenia, czy planowana rata pozostawi swobodę na rachunki, codzienne wydatki oraz nieprzewidziane sytuacje. Sama zgoda banku nie przesądza jeszcze, że wskazana kwota będzie bezpieczna dla Twojego budżetu. Liczy się pełny koszt zobowiązania, sposób naliczania opłat i okres spłaty dopasowany do domowych finansów.

Zanim weźmiesz kredyt gotówkowy, zwróć uwagę na dodatkowe warunki, które potrafią zmienić jego opłacalność

Cena widoczna w zestawieniu nie zawsze pozostaje niezmienna przez cały okres. Promocyjne oprocentowanie może zależeć od aktywnego rachunku, regularnych wpływów albo utrzymania ubezpieczenia. Rezygnacja z produktu dodatkowego może podwyższyć marżę lub odebrać przyznany rabat. Przeczytaj warunki promocji i policz koszt usług wymaganych przez bank.

Przed podpisaniem umowy zwróć uwagę na:

rodzaj oprocentowania – stałe albo zmienne oraz zasady jego aktualizacji;

warunki rabatu – wymagany wpływ, liczbę płatności kartą lub okres utrzymania rachunku;

wcześniejszą spłatę – sposób rozliczenia kosztów oraz możliwą opłatę;

opóźnienie – odsetki, monity i działania podejmowane po braku płatności;

zmianę terminu raty – dostępność usługi i ewentualny koszt aneksu.

Remont często kończy się niższym wydatkiem od planowanego albo przynosi dodatkowe środki po sprzedaży starego wyposażenia. Możliwość wcześniejszej spłaty staje się wtedy istotna. Nadpłata zmniejszająca kapitał ogranicza przyszłe odsetki. Sprawdź, czy bank skraca okres umowy, obniża ratę oraz jak trzeba złożyć dyspozycję.

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