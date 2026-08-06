Powstaną kolejne mieszkania treningowe dla młodych ludzi opuszczających pieczę zastępczą. To efekt porozumienie pomiędzy Centrum Usług Społecznych, a Gorzowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

W ramach współpracy na osiedlu GTBS na Górczynie przygotowane zostaną dwa mieszkania treningowe, gdzie młodzi ludzie będą zdobywać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia – od prowadzenia gospodarstwa domowego i planowania budżetu po organizację codziennych obowiązków. Mówi Beata Kulczycka, dyrektorka Centrum Usług Społecznych:

To jednak nie wszystko. Już wkrótce pierwsi wychowankowie pieczy zastępczej zamieszkają w nowym budynku GTBS przy ul. Przemysłowej. Mówi Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Zawarte porozumienia wysoko ocenia Tomasz Manikowski. Jak podkreśla pełnomocnik prezydenta ds.profilaktyki i problemów alkoholowych, w ostatnim roku w mieście mocno wzrasta zjawisko bezdomności wśród bardzo młodych ludzi

Umowa pomiędzy Centrum Usług Społecznych, a Gorzowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego dotycząca mieszkań treningowych, została podpisana w ramach rządowego programu „Most do dorosłości”.