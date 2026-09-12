Gmina Babimost uruchomiła oficjalną aplikację gminną mMieszkaniec. To prosty sposób, by być na bieżąco i łatwo włączać się w życie samorządu.

– Działanie jest proste. Po zainstalowaniu aplikacji trzeba wybrać z listy gminę Babimost – informuje Zofia Popielecka z babimojskiego urzędu miasta.

Aplikacja zawiera kalendarz, dzięki czemu mieszkańcy są na bieżąco z wydarzeniami, alertami i informacjami z urzędu. Mogą więc wybierać te wydarzenia, które interesują ich najbardziej. W aplikacji można też zgłaszać pomysły w babimojskim budżecie obywatelskim.