Koszykarze Zastalu Zielona Góra wygrali z USK Praga 93:63 w swoim pierwszym meczu rozgrywanego w Szczecinie Memoriału im. Romana Wysockiego.

Pierwsza połowa była wyrównana. Zielonogórzanie wygrali pierwszą kwartę 22:21, druga na remis po 18 i po pierwszej połowie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego minimalnie prowadził 40:39. Druga część już dla naszej drużyny. Zastal wygrał trzecią kwartę 28:19, a w czwartej był już zdecydowanie lepszy od Czechów – 25:5.

Najwięcej punktów dla Zastalu rzucili Veljko Brkić oraz Gauthier Denis – obaj po 15.

W sobotę zielonogórzanie zagrają z gospodarzem turnieju – Kingiem Szczecin.