Prof. dr hab. Piotr Chomczyński, socjolog dewiacji, kryminolog z Uniwersytetu Łódzkiego, wyjaśnia na czym polega praca kryminologa, m.in. badania naukowe dotyczące rynku narkotykowego. O kształceniu osób chcących pracowac w policji mówi inspektor Marcin Sapun, z-ca Komendanta ds Dydaktycznych szkoły Policji w Pile.
Atak nożownika we Wrocławiu. Sąd z decyzją ws. aresztu
O trzech miesiącach aresztu zadecydował we wtorek (4 sierpnia) wrocławski sąd dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej...