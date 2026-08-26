Zielonogórska policja o walce z patostreamerami. Od 22 sierpnia 2026 obowiązują nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi kilka lat więzienia.

Jak mówi mł. aspirant Anna Baran, oficer prasowy zielonogórskiej policji, nowe prawo daje służbom narzędzia do natychmiastowego uderzenia w internetowych przestępców. Zgłoszenia może dokonać każdy:

Nowe przepisy wprowadzają karę do trzech lat więzienia za rozpowszechnianie, między innymi treści o przemocy, czy za znęcanie się nad zwierzęciem:

Z kolei do pięciu lat więzienia grozi za publikowanie patologicznych treści z udziałem małoletnich.

Patostreaming można zgłosić na kilka sposobów: oprócz policji, także przez aplikację mObywatel korzystając z funkcji „Bezpiecznie w sieci oraz za pomocą specjalnego formularza na stronie Dyżurnet.pl.