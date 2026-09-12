Na dziedzińcu pałacu książęcego w Żaganiu przeprowadzono czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza. Była muzyka, taniec i słowo. Miasto po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii propagującej czytelnictwo.

Inicjatorami wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. – W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zaplanowaliśmy żagańską odsłonę Narodowego Czytania kilka dni później, aby dać uczniom czas na przygotowanie się do tego występu. Zaprosiliśmy także przedstawicieli ratusza oraz nadleśnictwa – mówi dyrektorka książnicy Magdalena Śliwak:

Burmistrz Sławomir Kowal zaznacza, że dramat nie jest łatwym utworem, ale warto sięgać po twórczość mickiewiczowską:

– Jako towarzystwo angażujemy się w wiele inicjatyw mobilizując do tego młodych – zaznacza Honorata Matusiak-Dzimińska, współorganizatorka projektu:

W postać guślarza wcielił się nadleśniczy Michał Szczepaniak. Jak przyznaje przypadła mu trudna rola:

Dodajmy, że pierwsze Narodowe Czytanie przeprowadzono w 2012 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.