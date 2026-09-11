Remis w 3-ligowym meczu zespołów z naszego województwa – Carina Gubin zremisowała u siebie z Odrą Bytom Odrzański 1-1(1-0).

W I połowie bardzo dużą przewagę miała Odra, ale gola niespodziewanie w 24 minucie strzełiła Carina.

Z rzutu wolnego z ponad 20 metrów cudownie nad murem uderzył Mateusz Szela, bramkarz gości nie ruszył się do piłki i ta wpadła do jego bramki.

Carina jeszcze chwilę groźnie szarżowała, ale w końcówce połowy znów szturmowała Odra. Carina dwa razy wybijała piłkę z linii bramkowej, piłkarze Odry zresztą reklamowi zagrania ręką, ale sędziowski gwizdek milczał i do przerwy było 1-0.

W drugiej części spotkania bytomianie ruszyli do ataku i już w 49 minucie Krzysztof Drzazga wyrównał strzałem z pola karnego.

Do końca goście mieli przewagę, ale i Carina próbowała zdobyć drugą bramkę. Strzelali z Gubinian Elorhan czy Matuszewski, ale bramkarz Bytomian był na posterunku. Odra miała jeszcze groźniejsze sytuacje, ale na jej drodze stawał cały czas świetnie dysponowany bramkarz Filip Chadała.

Do końca gola już nie było i mecz skończył się remisem.

Po meczu trenerzy tak podsumowali spotkanie:

Jeśli chodzi o zawodników to Bytomianie byli źli – na przykład Patryk Mucha:

Z kolei miejscowi przyjmowali punkt w miarę zadowoleni. Oto bramkach F.Chadała: