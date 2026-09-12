Pan Grzegorz Zapytowski z Klodawy prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do wrześniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Wcześniej nominację zdobył pan Jacek Stankiewicz z Zielonej Góry. Ostatnia szansa na udział w finale – za tydzień 19 września. Fundatorem głównej nagrody jest nowosolska firma Ekolbud – producent hal stalowych i wiat dla przemysłu i rolnictwa.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (12.09):

1. Który z biegaczy pięciokrotnie triumfował w Biegu Bachusa?

A. Adam Draczyński, B. Adam Marysiak, C. Jacek Stadnik

Odp. B – Adam Marysiak w latach 2012, 2020, 2022-2024.

2. Na jakiej pozycji występował Sebastian Mordal – obecnie szkoleniowiec drugoligowych piłkarzy Lechii Zielona Góra?

A. bramkarz, B. obrońca, C. napastnik

Odp. A – był bramkarzem, a przygodę z futbolem rozpoczął w MKS-ie Oława.

3. W którym żużlowym klubie wspólnie startowali: Dominik Kubera i Grzegorz Walasek?

A. Polonia Bydgoszcz, B. Kolejarz Rawicz, C. Wanda Kraków

Odp. C – Wanda Kraków w 2016 roku, gdy Kubera występował jako gość.

4. Który z byłych kolarzy Trasy Zielona Góra nie startował w Tour de Pologne?

A. Jacek Skrypnik, B. Andrzej Jagiełowicz, C. Marek Konwa

Odp. C – Marek Konwa

5. Które miejsce w tegorocznych mistrzostwach świata w socca zajęła reprezentacja Polski?

A. 1, B. 2, C. 3

Odp. C – 3. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej, czyli tzw. socca zdobyła brązowy medal mistrzostw świata. W meczu o brąz turnieju rozgrywanego w Essen Biało-czerwoni pokonali Chorwatów 6:0. Złoto wywalczyli Niemcy, wygrywając w finale z Brazylijczykami 3:1.

Polacy bronili w Essen zdobytego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.

6. Potwierdzono skład uczestników klubowych mistrzostw świata siatkarzy, które w grudniu odbędą się w Polsce. Wystąpi w nich osiem zespołów. Kto broni tytułu?

A. Warta Zawiercie, B. Sada Cruzeiro, C. Perugia

Odp. C – Perugia. W grupie A obok gospodarza, mistrza Polski Aluronu Warty Zawiercie, w szranki staną brazylijskie Volei Renata, turecki Ziraat Ankara i irański Foolad Sirdżan Iranian. W grupie B zobaczymy w akcji triumfatora Ligi Mistrzów – Perugię, brazylijską Sadę Cruzeiro, indonezyjskie Jakarta Bhayangkara Presisi oraz egipski Al Ahly.

Najlepsze kluby świata powalczą o tytuł od 15 do 20 grudnia w Katowicach i Sosnowcu (runda grupowa) oraz Częstochowie (faza finałowa).

Ranking finalistów:

14 – Grzegorz Zapytowski

13 – Arkadiusz Kirchner

12,5 – Artur Czernicki

9,5 – Marek Stachowiak

9 – Jacek Stankiewicz

8 – Daniel Szymański

5 – Marek Lasota

3,5 – Jacek Biereśniewicz

2 – Daniel Kuczak

1,5 – Daniel Piejko