Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki Ligi Centralnej sezonu 2026/2027 piłkarze ręczni Aurum Gorzów. W inauguracyjnym spotkaniu gorzowianie pokonali na wyjeździe SMS ZPRM Kielce 27:25 (14:13).

Przez 40 minut na boisku toczył się wyrównany mecz. Przełom nastąpił między 40 i 42 minutą gdy goście, grając w osłabieniu, za sprawą strzałów Dawida Pietrzkiewicza i Konrada Kossa zdobyli dwie bramki i wyszli na pięciobramkowe prowadzenie (22:17). W 49 minucie, po bramce z rzutu karnego w wykonaniu Kossa gorzowianie prowadzili już 26:18. To wysokie prowadzenie nieco ich uśpiło i miejscowi zdołali w 59 minucie zniwelować straty do jednej bramki, ale w ostatniej akcji meczu Stanisław Dzięcielski przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny.

Mówi Dawid Pietrzkiewicz: