Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali na wyjeździe Resovię Rzeszów 1:0 w meczu 8. kolejki II ligi.
Bramkę na wagę 3 punktów zdobył dla zielonogórskiej drużyny Igor Kurowski w 42 min.
Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali na wyjeździe Resovię Rzeszów 1:0 w meczu 8. kolejki II ligi.
Bramkę na wagę 3 punktów zdobył dla zielonogórskiej drużyny Igor Kurowski w 42 min.
Władze Nowej Soli zapraszają mieszkańców do udziału w Rodzinnym Festynie Ekologicznym, który odbędzie się w najbliższą sobotę, w Parku Fizyki....
Pod hasłem „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu” dziś w Nowym Miasteczku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Były wyróżnienia...
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W Międzyrzeczu odsłonięto pamiątkowy mural wykonany z okazji 30-lecia 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. - Przez trzydzieści lat zmieniała się...
Kolejnym gościem audycji "Co, jak i dlaczego" jest trener Jakub Kuś, który mówi o tym jak ruch, dieta i sen...
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Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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