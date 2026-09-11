Opóźnione i odwołane pociągi – to efekt trwającego w całej Polsce protestu maszynistów. Domagają się oni poprawy bezpieczeństwa na torach. To efekt ostatnich wypadków na przejazdach kolejowych.

Problem dotyczy również województwa lubuskiego i Zielonej Góry, gdzie wiele pociągów ma już kilkunastominutowe opóźnienia.

Mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych:

Radosław Śledziński zapowiada, że osoby które są odpowiedzialne za utrudnienia w ruchu kolejowym, mogą ponieść konsekwencje:

Aktualne informacje o opóźnieniach pociągów znajdziecie na Portalu Pasażera PKP.