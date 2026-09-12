Drogowcy zamknęli dziś rano drogę w powiecie krośnieńskim, między miejscowościami Budachów i Dobrosułów. Chodzi o kilometrowy odcinek, na którym dziś i za tydzień prowadzone będą roboty bitumiczne, wykluczające możliwość przejazdu.

– Droga Budachów – Dobrosułów to jedna z najbardziej zdegradowanych tras w naszym powiecie – przyznaje Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.

Od 21 września wykonawca będzie prowadził prace na poboczach drogi bez konieczności wstrzymywania ruchu. A dziś i za tydzień można korzystać z objazdu przez Kępiny.