Po kilkakrotnych zmianach koncepcji, kilku przymiarkach do inwestycji, zabiegach o pieniądze, wreszcie rozpoczęła się przebudowa stadionu w Gubinie. Wykonawca wszedł na teren obiektu przy ulicy Sikorskiego i rozpoczął pierwsze prace rozbiórkowe.

– Stadion powstał w 1935 roku i do tej pory większych modernizacji nie przechodził – przypomina Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Nowy obiekt będzie dostosowany do wymogów 2. ligi piłki nożnej oraz standardów lekkoatletycznych według Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 roku.