Pod hasłem „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu” dziś w Nowym Miasteczku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Były wyróżnienia dla osób zajmujących się ochroną zabytków, prelekcje na temat ich stanu oraz dyskusja na temat możliwości pozyskiwania środków na prace rewitalizacyjne.

– Lubuskie zabytki są w coraz lepszym stanie, bo dbają o ich stan także samorządy – mówi Barbara Bielinis – Kopeć, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze.

– Dzięki rządowej dotacji przeprowadziliśmy wiele prac konserwacyjnych w kilku kościołach gminy Nowe Miasteczko – mówi ksiądz proboszcz Wojciech Ratajewski.

Uczestnicy spotkania zwiedzili kościół parafialny z XIV wieku pod wezwaniem Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku.