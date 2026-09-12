Korowód Winobraniowy, koncert Ewy Farnej, muzyka na kilku scenach, winobusy i nocny spacer z lampami naftowymi – tak wygląda ostatnia sobota Winobrania w Zielonej Górze.

Dzień można rozpocząć od wyjazdu na lubuskie winnice. Winobusy ruszają od 9.00, a ostatni kurs zaplanowano na 16.30. O 9.45 rozpocznie się pierwszy spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry.

O 10.00 otworzą się lunapark oraz Jarmark Winobraniowy. Lunapark działa na Placu Bohaterów i na parkingu przy dawnym Centrum Biznesu – dzisiaj aż do 1.00 w nocy. Jarmark, rozstawiony na Żeromskiego, Kupieckiej, Ciesielskiej, Alei Niepodległości i Placu Bohaterów, będzie czynny do 24.00. Od 11.00 do 18.00 na Alei Niepodległości swoje stoiska zaprezentują rękodzielnicy.

Najważniejszym wydarzeniem południa będzie Korowód Winobraniowy. O 12.00 barwna parada ruszy przez miasto, między innymi Aleją Konstytucji 3 Maja, w kierunku Palmiarni.

Popołudnie i wieczór to koncerty. Na Placu Teatralnym o 16.30 wystąpi Estima, o 18.00 5 Rano, a o 19.30 Misi Furtak.

Na Winnych Wzgórzu, na scenie Ferment, muzyka i taniec rozpoczną się już o 14.00.

Na głównej scenie przy Placu Powstańców Wielkopolskich o 20.30 wystąpi Ewa Farna, a od 22.00 rozpocznie się Dyskoteka Dorosłego Człowieka.

O 17.30 zaplanowano kolejny spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach. A na 20.30 przygotowano wyjątkową, nocną trasę z lampami naftowymi. Zbiórka przy Planetarium Wenus przy ulicy Sikorskiego.

Do 15.00 można jeszcze zajrzeć do biblioteki Norwida, gdzie trwa ostatni dzień Winobraniowego Kiermaszu Książek. Stoiska rozstawione są w holu głównym gmachu przy Alei Wojska Polskiego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://winobranie.zgora.pl/<<.