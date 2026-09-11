20 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na taksówkarzu. Decyzją żarskiego sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna miał grozić nożem pokrzywdzonemu i chciał zabrać jego samochód. Został zatrzymany krótko po zajściu.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Za zarzucone przestępstwo grozi mu od trzech do 20 lat więzienia.

Do tego wydarzenia doszło w poniedziałek w Żarach. 30-latek wsiadł do taksówki i wskazał kierowcy miejsce, do którego chciał pojechać. Początkowo nic nie wskazywało na to, jak zakończy się ten kurs.

Po dotarciu na miejsce pasażer miał wyjąć kluczyk ze stacyjki samochodu, a następnie grozić kierowcy nożem mówiąc, że potrzebuje jego pojazdu, aby wyjechać za granicę.

Kierowca taksówki wykorzystał moment nieuwagi 30-latka i zaczął się bronić. Napastnik zrezygnował ze swojego zamiaru i uciekł. Policjanci szybko namierzyli i po krótkim pościgu zatrzymali podejrzanego.