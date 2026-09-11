To już 75 lat działalności Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Organizacja od lat prowadzi działalność edukacyjną. Jubileusz świętowano w Palmiarni.

Jak podkreśla Stefan Tomczak, prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, izba stale się rozwija:

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, mówi, że to ważne miejsce na mapie miasta:

– Obecnie rynek pracy szuka fachowców – wyjaśnia Anna Urbaniak, dyrektor wojewódzkiego urzędu Pracy w Zielonej Górze:

W ramach izby prowadzona jest Lubuska Akademia Rzemiosła.