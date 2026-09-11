Obraz z podobizną Bachusa oraz koszyk pełen lokalnych produktów – to niespodzianka przygotowana przez winiarzy dla aktora Marcina Wiśniewskiego.

To prezent z okazji 20-lecia odgrywania roli rzymskiego boga w trakcie Winobrania. Akcja przekazania podarunków odbyła się przy zielonogórskim ratuszu.

Marcin Wiśniewski nie ukrywał zaskoczenia i wzruszenia:

– To wyjątkowa osoba, której wspólnie chcieliśmy podziękować – mówi Tytus Fokszan z Winnicy Pod Winną Górą:

Robert Stawski z Winnicy Aris przyznaje, że jest pod wrażeniem popularności Bachusa:

– Bachus stał się wizytówką Zielonej Góry – podkreślają uczestnicy Winobrania:

Marcin Wiśniewski wciela się w rolę Bachusa od 2007 roku.