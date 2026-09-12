Gościem Marty Czechowskiej jest Tomasz Nesterowicz, Wicewojewoda Lubuski.
https://youtu.be/SVnIesUPr14
Gościem Marty Czechowskiej jest Tomasz Nesterowicz, Wicewojewoda Lubuski.
https://youtu.be/SVnIesUPr14
Biegi krótkodystansowe, skok w dal czy strzelanie z łuku - to tylko niektóre z dyscyplin sportowych w których mogą dziś...
Wschowskie starostwo podpisało porozumienie ze wszystkimi Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie powiatu. Umowa dotyczy współpracy w organizacji różnych wydarzeń...
Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące - zakłada projekt nowelizacji...
Od kilku lat władze Nowego Miasteczka wspomagają remonty zabytkowych obiektów na terenie gminy. W tym roku dotacja wynosi 200 tysięcy...
Od kilku lat władze Nowego Miasteczka wspomagają remonty zabytkowych obiektów na terenie gminy. W tym roku dotacja wynosi 200 tysięcy...
Zmiany tak - ale najpierw dokładna analiza potrzeb. Wracamy do pomysłu zmian w strefie płatnego parkowania w Nowej Soli. Propozycja...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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