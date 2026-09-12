Biegi krótkodystansowe, skok w dal czy strzelanie z łuku – to tylko niektóre z dyscyplin sportowych w których mogą dziś uczestniczyć dzieci z województwa lubuskiego.

Na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sulechowskiej trwa 8 edycja Kids Run. To inicjatywa mająca na celu promowanie aktywności fizycznej.

W zabawie bierze udział ponad 500 dzieci. Najmłodsze z nich urodziły się w 2025 roku:

– Zależy nam na tym, aby dzieci w całym kraju pasjonowały się sportem – mówi Tomasz Makowski, organizator imprezy:

Rozgrywanym zawodom biegowym towarzyszy piknik sportowy ze stoiskami gastronomicznymi oraz atrakcjami dla dzieci.