Biegi krótkodystansowe, skok w dal czy strzelanie z łuku – to tylko niektóre z dyscyplin sportowych w których mogą dziś uczestniczyć dzieci z województwa lubuskiego.
Na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sulechowskiej trwa 8 edycja Kids Run. To inicjatywa mająca na celu promowanie aktywności fizycznej.
W zabawie bierze udział ponad 500 dzieci. Najmłodsze z nich urodziły się w 2025 roku:
– Zależy nam na tym, aby dzieci w całym kraju pasjonowały się sportem – mówi Tomasz Makowski, organizator imprezy:
Rozgrywanym zawodom biegowym towarzyszy piknik sportowy ze stoiskami gastronomicznymi oraz atrakcjami dla dzieci.
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