W sobotę w Kamienicy nad Nysą Łużycką w gminie Trzebiel odbędzie się impreza pod nazwą „Kartoflisko”. Integracyjne spotkanie zaplanowano przy placu zabaw w miejscowości.

Celem eventu jest integracja lokalnej społeczności. Jak podkreśla zastępca dyrektora Centrum Usług Społecznych w Trzebielu z siedzibą w Niwicy Agnieszka Mikulska na przybyłych czeka kilka niespodzianek. – Coś dla siebie znajdą tu dzieci, ale i dorośli nie będą się nudzić – zaznacza przedstawicielka placówki:

Początek spotkania godzina 16.00.