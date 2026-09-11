Zielona Góra przedłużyła porozumienie z niemieckim miastem Cottbus. W piątek odbyło się uroczyste spotkanie z włodarzami miast.
Umowa dotyczy m.in. Współpracy pomiędzy uczelniami, realizacji wspólnych projektów sportowych czy rozwoju turystyki w regionie.
– Mamy wspólną wizję przyszłości – zaznacza Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych działań – mówi Tobias Schick, nadburmistrz Cottbus:
O dotychczasowych efektach porozumienia z niemieckim miastem mówi Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”:
Współpraca z miastem Cottbus obowiązuje od 1975 roku.