W niedzielę w Łukowie drużyny z sołectw zagrają w piłkę siatkową o puchar wójta gminy Trzebiel. Oprócz sportowej rywalizacji organizatorzy przygotowali także atrakcje dla dzieci oraz dorosłych.

W rozgrywkach wezmą udział między innymi zespoły z Nowych Czapli, Bronowic, Pustkowa i Niwicy. Jak zaznacza włodarz gminy Tomasz Sokołowski wydarzenie to zachęta do aktywności fizycznej, ale także wspólnych spotkań i interakcji. – Będą nagrody dla najlepszych drużyn – mówi wójt:

Początek turnieju w Łukowie godzina 13.00.