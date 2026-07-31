Jutro w Kamienicy nad Nysa Łużycką kino plenerowe dla całych rodzin. Sąsiedzkie seanse sołectw gminy Trzebiel połączone z atrakcjami dla najmłodszych to projekt integracji społeczności lokalnych. Spotkanie z filmem jest bezpłatne.

Będą także gry i zabawy prowadzone przez animatorów. – Zapowiada się dobrze spędzony czas. Przy takiej okazji każdy widz może przynieść cegiełkę w postaci środków czystości, które przekażemy do Domu Samotnej Matki w Żarach – mówi dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Trzebielu Edyta Konieczyńska:

Początek seansu godzina 18.30.