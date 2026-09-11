Gościem Daniela Rutkowskiego jest Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą
Już po raz trzeci gościliśmy w Zielonej Górze najlepszych polskich reportażystów radiowych. Pielęgnując pamięć po naszej nieodżałowanej koleżance, reportażystce Polskiego...
Zespół Stali Brzeg będzie rywalem piłkarzy Warty Gorzów Wielkopolski w meczu 8 kolejki spotkań gr. 3 III ligi. Drużyna z...
Po godz. 8. pociągi na całej sieci kolejowej były opóźnione łącznie o ponad 5 tys. minut - poinformowały PKP PLK....
W sobotę (12.09.2026) od rana nie będzie można przejechać m.in. ul. Długą i al. Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze....
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Marcin Ogorzałek - dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich https://youtu.be/WKY715ftFxE
Mieszkańcy Gorzowa rozmawiają o tym, jak powinno zmienić się ich najbliższe otoczenie. W dzielnicach odbywają się spotkania dyskusyjne organizowane w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
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