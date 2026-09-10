Piątkowy (11 września) protest maszynistów się odbędzie, zaapeluję jednak do rady krajowej, żeby zakończył się on wcześniej niż planowano, o godz. 12, a nie o północy – poinformował prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.

W czwartek (10 września) w Warszawie przedstawiciele związku maszynistów kolejowych spotkali się z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Na piątek związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest – będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km/h., co może oznaczać opóźnienia na sieci kolejowej w całym kraju. Protest jest obecnie zaplanowany na cały dzień.

Na znak dobrej woli zaapelujemy do rady krajowej (związku maszynistów – PAP) o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godz. 12., tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu. Do tego jest potrzebna konkretna uchwała rady krajowej, ja takie nadzwyczajne posiedzenie jeszcze na dzisiaj zwołam

– powiedział Miętek dziennikarzom po spotkaniu.

Zaznaczył, że mimo ewentualnej zmiany godziny, protest się odbędzie.

On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei zrozumieli, że jest problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą na służbę muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie

– dodał.

Akcja maszynistów jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych niedaleko DK 12, do którego doszło w środę – zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu.

Prezes PKP Intercity: nie planujemy odwoływania pociągów

Prezes PKP Intercity przekazał, że w przypadku ograniczenia protestu do godz. 12. skala opóźnień będzie znacząco mniejsza.

W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów

– zapewnił Malinowski.

Podkreślił jednak, że mogą wystąpić przypadki, gdzie opóźnienia będą bardzo duże – jako przykład wskazał linię kolejową Kraków – Zakopane. Wskazał, że pociągi jadące do Zakopanego będą mogły kończyć bieg w Krakowie, a dalej uruchamiana będzie komunikacja zastępcza, żeby zminimalizować opóźnienia.

Malinowski przekazał ponadto, że osoby które będą chciały zrezygnować z piątkowej podróży pociągiem PKP Intercity, będą mogły to zrobić bez pobierania przez spółkę odstępnego.

PKP PLK: jeśli dojdzie do destabilizacji, rozważymy wyciągniecie konsekwencji

PKP PLK przekazały, że rozważą wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za zapowiedziane na piątek protesty, jeśli doszłoby do destabilizacji funkcjonowania kolei.

W związku z opublikowaną informacją przez jeden ze związków zawodowych zrzeszających maszynistów kolejowych, wzywającą maszynistów, aby 11 września 2026 r. w godz. 00:00-23:59 prowadząc pociąg przekraczali przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii z prędkością do 20 km/h, informujemy, że realizacja tych działań może przyczynić się do powstania znaczących opóźnień pociągów pasażerskich w dniach 11-12 września, zarówno w ruchu lokalnym, jak i dalekobieżnym

– przekazały PKP PLK w czwartkowym komunikacie.

Zdaniem spółki takie działania mogą wpłynąć na dużą dezorganizację realizacji rozkładów jazdy oraz utrudnić podróżowanie koleją setkom tysięcy pasażerów.

Jako narodowy zarządca infrastruktury kolejowej analizujemy sytuację i będziemy rozważać wyciągnięcie adekwatnych konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za ewentualną destabilizację funkcjonowania polskiej sieci kolejowej

– dodały PLK.

Spółka zwróciła się do pasażerów, by na bieżąco monitorowali rozkład jazdy pociągów na Portalu Pasażera.