Szkoła Podstawowa imienia Kapitana Stanisława Betleja w Przewozie obchodzi 80 lat funkcjonowania. W placówce zorganizowano dziś rocznicowe uroczystości. Podczas apelu przedstawiono historię jej powstania.

W jubileuszowym wydarzeniu uczestniczyli także byli dyrektorzy, nauczyciele oraz absolwenci sprzed lat. Jak podkreśla wójt gminy Ewelina Rzepka jest to szkoła z pięknymi tradycjami. – Niedawno społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar – dodaje samorządowiec:

– Jesteśmy wierni tradycji i ją na każdym kroku pielęgnujemy. Uczymy również dzieci tej historii – zaznacza dyrektorka szkoły Dorota Stebelska:

– Ważne jest, że mimo upływu lat kolejne pokolenia dbają o tradycję i pamięć o patronie, kapitanie Betleju – mówi wicewojewoda lubuski Maciej Siwicki:

– Są to wzruszające chwile. Spotykamy się dziś po latach – podkreślają dawni uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy:

– To najlepsza szkoła na świecie – zgodnie twierdzą dzieci:

Dodajmy, że pierwszym dyrektorem placówki oświatowej w Przewozie była Helena Różalska.