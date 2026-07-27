W Mieszkowie w gminie Trzebiel jutro wydarzenie pod nazwą „Świetlicjada”. Organizatorzy zapraszają dzieci z kilku gminnych miejscowości do wspólnej zabawy. W planach między innymi gra terenowa i warsztaty.

To kolejne działania mające integrować najmłodszych mieszkańców. – Czekamy na grupę chcącą się dobrze bawić i spędzić razem czas w terenie. Przygotowaliśmy gry i zabawy i mały poczęstunek. Dzieciom z każdej z miejscowości biorącej udział w projekcie towarzyszą wyznaczeni opiekunowie – mówi dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Trzebielu Edyta Konieczyńska:

Początek zabaw w Mieszkowie godzina 10.00.