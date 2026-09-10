Korowód winobraniowy przejdzie ulicami miasta już w najbliższą sobotę.

Tegoroczna edycja ma być połączeniem tradycji z pomysłami mieszkańców. Hasło przewodnie to „korzenie i liście”. Za przygotowanie wydarzenia odpowiada Cezary Molenda, który przyznaje, że choć do startu zostało już niewiele czasu, większość najważniejszych prac jest zakończona:

Na trasie pojawi się około 70 grup i podmiotów. Wśród nich będą między innymi winiarze, rolnicy, zespoły pieśni i tańca oraz szczudlarze. Organizator zapowiada także trzy platformy w kształcie beczek i elementy nawiązujące do tradycji. Ważne miejsce mają jednak zająć także sami mieszkańcy i ich kreatywność:

Korowód rozpocznie się w sobotę o godzinie 12. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do oglądania przemarszu i wspólnej zabawy.

Cezary Molenda był gościem Winobraniowego Studia RZG.