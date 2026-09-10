Narodowy Bank Polski na koniec sierpnia posiadał 648 ton złota o wartości 344,8 mld zł – poinformował prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jak dodał, zakupy złota stabilizują polską walutę i utrzymują rating kredytowy kraju.

Narodowy Bank Polski posiada obecnie – według stanu na koniec sierpnia tego roku – 648 ton złota. A jego wartość wynosi według aktualnych cen 344,8 miliarda złotych

– poinformował Glapiński podczas czwartkowej (10 września) konferencji prasowej.

Podkreślił, że bank centralny realizuje uchwałę zarządu i konsekwentnie zwiększa zasoby złota, by osiągnąć poziom 700 ton.

Należymy do ścisłej czołówki światowej, jeśli chodzi o posiadanie złota (…). Jesteśmy w gronie dziesięciu krajów o największych zasobach

– dodał prezes NBP.

Ocenił też, że złoto zwiększa wiarygodność naszej gospodarki, podtrzymuje rating kredytowy Polski i stabilizuje walutę.

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Glapiński poinformował, że niezrealizowane przychody na złocie osiągnęły poziom 156,6 mld zł. Chodzi o różnice między wyceną złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, a średnią ceną zakupu tego surowca.

Na koniec lipca 2026 r. bank centralny posiadał ponad 640 ton złota w swoich rezerwach. Oznacza to, że w ciągu sierpnia NBP zakupił kolejne 8 ton kruszcu. Celem banku – zgodnie z uchwałą zarządu – jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.