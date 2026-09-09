Nie możemy być w tyle państw europejskich, musimy iść takim samym rozpędem. Fabryka AI przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki – powiedział w środę (9 września) w Studiu PAP w Karpaczu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że Polska jest jednym z liderów transformacji w Europie.

Gigafabryki AI to największy europejski program infrastrukturalny w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Komisja Europejska planuje uruchomienie siedmiu obiektów na terenie Wspólnoty. Celem jest stworzenie zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej umożliwiającej trenowanie i rozwój najbardziej wymagających modeli AI.

Wicepremier Gawkowski odnosząc się w Studiu PAP do tego przedsięwzięcia podkreślił, że Polska jest dzisiaj jednym z liderów transformacji w Europie.

Fabryka sztucznej inteligencji to moce obliczeniowe. Musimy je mnożyć, bo jak będziemy je mnożyli, to będzie można je wykorzystywać dla administracji, dla biznesu. Będzie na przykład można szybciej prognozować pogodę, czyli zagrożenia w sytuacjach kryzysowych, albo doprowadzić do tego, że będziemy wiedzieli szybciej o zagrożeniach chorobowych, czyli na przykład analityka chorób będzie szybsza

– wyjaśnił Gawkowski.

Jak dodał, program przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, której wartość – jak wskazał – wynosi 4 biliony złotych. – Skoro mamy taką gospodarkę, która się tak rozpędziła, to nie możemy być w tyle tego, co robią państwa europejskie albo światowi giganci. Musimy iść takim samym rozpędem i ta fabryka AI jest właśnie po to, żebyśmy budowali szanse na rozwój Polski – podkreślił minister.

Zaznaczył też, że Czesi byli naturalnym partnerem do takiej współpracy. Wicepremier zaznaczył, że Polska jest też naturalnym partnerem ze względu na wzrost PKB.

Zwrócił uwagę, że na Forum Ekonomicznym padła też deklaracja na temat cyfryzacji wszystkich usług publicznych do 2030 roku.

Gawkowski przypomniał, że Polsce w 2023 roku systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją miało 140 instytucji, urzędów, dzisiaj to jest 4 tysiące. Podkreślił, że usługi cyfrowe są już blisko obywatela.

Jak podał resort cyfryzacji pod koniec lipca, konsorcja firm zainteresowane budową gigafabryki AI w Polsce mogą składać oferty w europejskim przetargu do 12 listopada br. Po zaakceptowaniu projektu przez KE konsorcjum musi zacząć dostarczać moce obliczeniowe najpóźniej 18 miesięcy po podpisaniu umowy.