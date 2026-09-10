2 miliony dla Falubazu Zielona Góra, 1,5 miliona dla Stali Gorzów. W obu miastach radni zdecydowali o kolejnych publicznych pieniądzach dla żużla. Zwolennicy mówią: to promocja miasta, emocje dla tysięcy kibiców i wsparcie ważnej części lokalnej tożsamości. Przeciwnicy pytają: dlaczego podatnicy mają dokładać do klubów, które mają własnych sponsorów, bilety i prawa telewizyjne?

Czy samorząd powinien finansować lub ratować zawodowe kluby żużlowe? Czy publiczne pieniądze na Falubaz i Stal to dobra inwestycja w miasta, czy już zbyt daleko idące wspieranie prywatnych przedsięwzięć?

zaprasza: Daniel Rutkowski

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