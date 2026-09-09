Do 2030 r. chcemy dokonać cyfryzacji wszystkich usług publicznych, tam gdzie to możliwe; będzie nas w tym wspierać infrastruktura fabryk sztucznej inteligencji i cała struktura kwantowa tworzona przez NASK – mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

W środę (9 września) podczas konferencji prasowej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podsumowali „100 dni cyfryzacji Polski”.

Polska gospodarka jest dzisiaj napędzana innowacyjnością, sprawczością, cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem, rozwija się dobrze i szybko. Polska gospodarka jest dzisiaj warta 4 biliony zł, a udział sektora IT i ICT to ponad 9 proc. PKB

– mówił Gawkowski.

Wicepremier przypomniał, że w czerwcu tego roku rząd przyjął dokument „Strategia Cyfryzacji Państwa”, który określa cele w zakresie cyfryzacji Polski do 2035 r.

Ten dokument pokazuje, że dzisiaj cyfryzacja jest wszędzie – od administracji i armii, aż po sport, rolnictwo czy edukację

– mówił wicepremier.

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Gawkowski mówiąc o nakładach na cyfryzację w różnych obszarach działalności państwa oraz polskiej gospodarki, wskazał m.in., że do końca tego roku w polskich szkołach zostanie otwartych 12 tys. pracowni AI.

To klasy, które mają uczyć i dawać poczucie, że Polska nie goni Europy. Polska Europę wyprzedza. Jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie, wyżej plasującą się niż gospodarka szwajcarska

– mówił.

Wicepremier podkreślił też, że Polska wydaje „rekordowe” 5 mld zł na cyberbezpieczeństwo.

Polska jest państwem, które jest najczęstszym celem cyberataków, ale też jest państwem, które broni się na poziomie powyżej 99 proc., odpierając te ataki

– zauważył.

Z kolei Standerski wskazał, że celem resortu jest cyfryzacja wszystkich usług publicznych do 2030 r.

Chcemy tego dokonać wszędzie, gdzie to możliwe. Będzie nas w tym wspierać zarówno infrastruktura fabryk sztucznej inteligencji oraz gigafabryk sztucznej inteligencji, jak i infrastruktura nowej generacji, czyli m.in. otwarty przez nas pierwszy komputer kwantowy oparty na technologii spułapkowanych jonów oraz cała struktura kwantowa, która jest tworzona przez NASK

– mówił wiceminister.

Standerski podkreślił, że celem na najbliższy czas jest też wdrożenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej i zintegrowanie go z aplikacją mObywatel.

Chcemy też wdrożyć portfel biznesowy, czyli zarządzanie naszymi firmami poprzez aplikację, a nie poprzez papier

– mówił.