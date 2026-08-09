Polscy uczniowie zdobyli po cztery złote i srebrne medale podczas Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji – przekazał PAP Michał Marcinkowski z Fundacji Edukacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Polska zajęła trzecie miejsce w nieformalnej klasyfikacji państw – dodał.

III Międzynarodowa Olimpiada Sztucznej Inteligencji odbyła się w Astanie w Kazachstanie w dniach 2-8 sierpnia. Wzięło w niej udział ponad 400 zawodników ze 103 krajów i terytoriów.

Jak poinformował Michał Marcinkowski – przewodniczący Zarządu Fundacji Edukacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji oraz członek Komitetu Głównego Olimpiady AI, polski zespół zdobył osiem medali: cztery złote (Tomasz Kuczko, Michał Masny, Krzysztof Rojek i Mikołaj Źrałek) i cztery srebrne (Maksym Kaminskyi, Michał Karp, Marcel Kosmala i Jakub Ptaszkiewicz).

Wyróżnieni to uczniowie liceów i techników z Krakowa, Kielc, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

Marcinkowski przekazał też, że według nieformalnej klasyfikacji państw Polska zajęła trzecie miejsce na świecie – po Rosji i Chinach.

Program zawodów – jak czytamy – obejmował dwie rundy konkursu indywidualnego oraz konkurencje drużynowe, a uczestnicy mierzyli się z problemami z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Opiekunami polskiej reprezentacji byli Witold Drzewakowski, Grzegorz Gruza, Wiktor Ogrodnik i Marcin Podhajski.

Reprezentację na zawody międzynarodowe wyłoniła zorganizowana w kwietniu 2026 r. Polska Olimpiada Sztucznej Inteligencji. Jej organizatorzy zwrócili uwagę na wcześniejsze sukcesy Polaków. Jak podali, w 2025 r. roku podczas Międzynarodowej Olimpiady Sztucznej Inteligencji w Pekinie zdobyli siedem medali w zawodach indywidualnych oraz pierwsze i trzecie miejsca w zawodach drużynowych. Rok wcześniej – na olimpiadzie drużynowej w Burgas – polskie drużyny zdobyły drugie i 13. miejsce, a na olimpiadzie indywidualnej w Rijadzie Polacy wywalczyli złoto i trzy srebrne medale.