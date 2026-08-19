Deepfake to technologia oparta na sztucznej inteligencji, która służy do manipulowania obrazem, dźwiękiem lub wideo. Według naukowców to jedno z najgroźniejszych przestępstw wspieranych przez AI – PAP w ramach projektu sprawdzam to przygotowuje cykl materiałów edukacyjnych poświęconych identyfikowaniu i przeciwdziałaniu dezinformacji.

Deepfake to według definicji UNESCO cyfrowe fałszerstwo, które jest tak realistyczne, że może przekonująco naśladować głos lub podobiznę człowieka. Według agendy ONZ deepfake’i różnią się od tradycyjnej dezinformacji, ponieważ są przekonujące i coraz bardziej dostępne. University College London uznał w 2020 r. wykorzystywanie technologii deepfake za jedno z najgroźniejszych przestępstw wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Oszustwo za pomocą deepfake’a

Przykładem deepfake’a jest sytuacja z stycznia 2024 r., kiedy brytyjska firma projektowa miała stracić 25 milionów dolarów po tym jak oszuści wykorzystali cyfrowo sklonowany wizerunek dyrektora finansowego, zlecającego przelewy podczas wideokonferencji. Deepfake’i mogą przedstawiać zmanipulowane wizerunki polityków, celebrytów, a także osób prywatnych.

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Czytaj także: KRAJ I ŚWIAT „Doktor AI” – jak fałszywi lekarze z internetu udają ekspertów i sieją medyczną dezinformację W sieci krążą nagrania wygenerowanych przez AI lekarzy, zniechęcych do badań lekarskich i promują m.in. zioła zamiast leków, sugerując, że mogą one leczyć nowotwory. Katarzyna Lipka z NASK powiedziała PAP, że regulacje, w tym AI Act, mogą ograniczać takie treści, ale nie wyeliminują medycznej dezinformacji. Hiszpański portal factcheckingowy Maldita.es ujawnił pod koniec lipca ponad tysiąc kont na YouTube przedstawiających wygenerowanych przez sztuczną inteligencję lekarzy, którzy rozpowszechniają dezinformację w ponad 30 językach. 20 z tych kanałów publikowało materiały po... Czytaj więcej Details

Z raportu Delloite z 2024 roku wynika, że niemal 26 proc. dyrektorów przyznało, że ich organizacje doświadczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednego incydentu z użyciem deepfake’ów, którego celem były dane finansowe. Zaś 50 proc. badanych wraziło przekonanie, że spodziewa się nasilenia tego typu ataków w najbliższych 12 miesiącach.

Jak rozpoznać deepfake’a?

Według ekspertów BBC ds. dezinformacji, chcąc rozpoznać deepfake’a należy zwracać uwagę na charakterystyczne cechy przedstawionych na nagraniu osób. Na przykład na ilość ich palcy. Warto zweryfikować również pochodzenie rzekomego nagrania, czy zgadza się ono z panującymi okolicznościami w damy momencie. Eksperci radzą również, by obserwować ruch i głos osób na takich nagraniach, bo nie zawsze brzmią i wyglądają naturalnie.