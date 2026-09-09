Stowarzyszenie Rodzin Świebodzińskich Ars Familia od dwóch lat organizuje Piosenek Felicjana Andrzejczaka-wybitnego, artysty, piosenkarza, który mieszkał w Świebodzinie. Swoją interpretację utworu mógł zaprezentować każdy, komu bliskie jest śpiewanie i twórczość Pana Felicjana. W jury zasiadali m.in. członkowie Budki Suflera, przede wszystkim żona FA Jadwiga, która z udostępniła prawdziwy skarbiec z piosenkami. Festiwal połączony był z działaniami charytatywnymi. Jest to doskonała okazja aby wspominać wybitnego artystę i jednocześnie dać szansę młodym wykonawcom na rozwój.