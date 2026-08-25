W Żaganiu trwa remont głównego mostu łączącego obie części miasta. Na czas prac konstrukcja została zamknięta dla ruchu pojazdów. Straż miejska przypomina, że zakaz dotyczy także rowerzystów kierujących hulajnogami i rowerami.

Możliwość przejścia pozostawiono jedynie jedną stroną chodnika dla pieszych. Funkcjonariusze przypominają, że jazda jednośladem wąskim chodnikiem przy remontowanej przeprawie nie jest bezpieczna. Jak podkreśla komendant Sławomir Borecki rower lub hulajnogę należy przeprowadzać.

– Takie zachowanie pozwoli uniknąć ewentualnych wypadków w miejscu, gdzie pracuje ciężki sprzęt – zaznacza szef miejskich strażników:

Dodajmy, że planowane zakończenie prac to koniec roku.