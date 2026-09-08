Lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej podjęte w związku z uderzeniami lotnictwa Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy – poinformowało Dowództwo Operacyjne. Alert dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego, który nad ranem wydało RCB, został już odwołany.

O uruchomieniu „niezbędnych sił i środków” oraz gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek. Działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

We wtorek (8 września) przed godz. 9 Dowództwo Operacyjne poinformowało o zakończeniu operowania lotniska wojskowego. „Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej” – przekazało DORSZ na X. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

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Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z dzisiejszymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności… pic.twitter.com/ynzQXnsLKL — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 8, 2026

Alert RCB

Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało też Alert RCB do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy.

W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana i zaleciło śledzenie komunikatów.

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!?Alert RCB – aktualizacja!? "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty." https://t.co/6V1bH6dwGU pic.twitter.com/srpsK53hlP — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 8, 2026

Alert obowiązywał dla powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. W województwie podkarpackim alerty otrzymali zaś mieszkańcy powiatów: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała we wtorek o poranku o wstrzymaniu operacji lotniczych na lotnisku w Lublinie w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. Po niecałej godzinie, przed godz. 8, poinformowano o wznowieniu operacji.

Atak na Ukrainę

W nocy z poniedziałku na wtorek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Głównymi celami były obiekty w obwodach odeskim i kijowskim. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwie rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz 142 drony różnych typów. Odnotowano trafienia rakiet i bojowych bezzałogowych statków powietrznych w 29 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych obiektów w dziewięciu miejscach.

W Kijowie co najmniej 2 osoby zginęły a siedem jest rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta.