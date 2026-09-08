Przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump przeprowadzili we wtorek (8 września) rozmowę telefoniczną – poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Podczas godzinnej rozmowy Putin miał zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy.

Biorąc pod uwagę spekulacje na temat rzekomych wrogich zamiarów Rosji wobec państw europejskich, podkreślono, że nie mamy zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy

– powiedział dziennikarzom po rozmowie Uszakow.

Według Uszakowa Trump podczas rozmowy zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Przywódcy omawiali też możliwości wymiany więźniów.

Wizyty wysłanników Trumpa

Putin i Trump rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki wizyt amerykańskich wysłanników Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie, które odbyły się w miniony weekend.

Prace tą drogą będą kontynuowane

– zapowiedział Uszakow.

Jego zdaniem Trump podczas rozmowy był skupiony na możliwościach szybkiego zakończenia działań wojennych na Ukrainie. Doradca Kremla podkreślił, że Putin przedstawił amerykańskiemu prezydentowi kroki, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć w celu szybkiego zakończenia wojny.

Donald Trump wyraźnie podkreślił potrzebę jak najszybszego zakończenia konfliktu, co natychmiast otworzyłoby dalekosiężne perspektywy pełnego przywrócenia stosunków między USA a Rosją. Jego zdaniem miałoby to szczególny wpływ na stosunki handlowe i gospodarcze, z ogromnymi korzyściami dla obu krajów

– powiedział Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.

Prezydenci zgodzili się pozostać ze sobą w kontakcie i mają dzwonić do siebie w razie potrzeby

– podsumował doradca Kremla.