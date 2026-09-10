Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek (10 września) alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę do osób na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. Dodano, że w przestrzeni powietrznej RP operuje lotnictwo polskie.

RCB rozesłało w czwartek do osób przebywających na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego alert o treści: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY”.

Jak podało RCB w komunikacie, alert otrzymały osoby przebywające na terenie następujących powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

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!?Uwaga! Alert RCB!? "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty." Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/kqjmk91QAM — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026

Niebezpieczeństwo ataków rosyjskich dronów przy granicy z Polską

Władze Ukrainy ogłosiły w czwartek rano żółty alarm, ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów, w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego kurs zachodni

– ostrzegło w krótkim komunikacie na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

Żółty alarm w obwodzie wołyńskim ogłoszono około godz. 7, czyli godz. 6 w Polsce.

RCB wydało następnie alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

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!?Alert RCB – aktualizacja!?

Kolejna wysyłka w związku z ponownym zagrożeniem!? "UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY." Alert RCB dotyczy odbiorców na terenie… https://t.co/UUS7ZGObwQ pic.twitter.com/uTSkWEFCIu — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026

UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY

– uprzedziło RCB.