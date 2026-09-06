W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające.

Jak wynika z komunikatu, w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. „Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m.in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych”- napisano w komunikacie.

Poinformowano jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy.

„Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów zdarzenia. Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych”- dodano.