Tegoroczne zbiory zbóż są o 30 procent niższe niż w latach ubiegłych, oceniali wyniki lubuscy rolnicy na dożynkach wojewódzkich we Wschowie. To efekt anomalii pogodowych, jakie mieliśmy w regionie. – Będzie jednak pomoc Rządu w tym zakresie – mówi Andrzej Kałek, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Wieniec dożynkowy z Mirostowic Górnych w gminie Żary zwyciężył w kategorii wieńców tradycyjnych na Lubuskim Święcie Plonów, jakie trwa we Wschowie. To rękodzieło wykonało pięć pań z różnych ziół i kwiatów – mówią Barbara Peszek i Anna Pęksa, które odebrały nagrodę.

W kategorii wieńców współczesnych wygrała praca z miejscowości Lubogoszcz, w gminie Maszewo. Natomiast na Dożynki Polskie w Spale pojedzie za tydzień wieniec z Mirostowic Górnych.