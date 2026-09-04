Ruszyło winobraniowe miasteczko winiarskie przy ratuszu. Na mieszkańców i turystów czeka ponad 40 winiarzy z całego regionu. Prezentują oni swoje wyroby pochodzące z różnych szczepów winorośli, z których najpopularniejsze w tym roku są solarisy i rieslingi.

Stoiska są otwarte od godz. 16:00. Na deptaku można było spotkać przyjezdnych z całej Polski, m.in. z Trójmiasta, Warszawy i Poznania:

Lubuscy winiarze będą obecni przy ratuszu aż do końca Winobrania:

Warto dodać, że w najbliższy weekend miasteczko winiarskie będzie czynne od 10:00 do 24:00.