34 medale, w tym 12 złotych zdobyli reprezentanci lubuskich klubów podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kategorii do 16 lat, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim.

Po rozegraniu 36 konkurencji klasyfikacje klubową wygrali lekkoatleci gorzowskiego AZS AWF, którzy zdobyli 11 medali, w tym 6 złotych.

Klasyfikacja medalowa:

1. AZS-AWF Gorzów 11 medali (6 złotych – 2 srebrne – 3 brązowe)

2. WLKS Wrocław 7 (4-1-2)

3. WKS Oleśniczanka Oleśnica 9 (3-3-3)

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6. ULKS Sprinter Zielona Góra 3 (2-1-0)

9. ZLKL Zielona Góra 10 (1-2-4)

10. MLKS Agros Żary 3 (1-2-0)

11. LKS Lubusz Słubice 4 (1-1-2)

13. MLUKS POSTOMIA Sulęcin – Kołczyn 2 (1-0-1)

15. WKS Sobieski Żagań 1 (1-0-0)

26. UKS Maszewiak Maszewo 1 (0-1-0)

31. ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2 (0-0-2)

32. KL Lumel Zielona Góra 1 (0-0-1)